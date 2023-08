Nove soldados paquistaneses morrem em atentado suicida

436

Nove soldados morreram e outros cinco ficaram feridos nesta quinta-feira (31) em um atentado suicida contra um comboio militar no oeste do Paquistão, anunciou o exército.



O ataque foi perpetrado por uma pessoa em uma motocicleta a 61 km da fronteira com o Afeganistão, no distrito de Bannu, em Waziristão do Norte, informou o serviço de informação do exército.



"O suicida colidiu sua moto com um caminhão do comboio militar", disse a um ministro da província, Feroze Jamal Shah, à AFP.



Em 20 de agosto, um atentado com bomba contra um ônibus que transportava trabalhadores que construíam um posto militar, na mesma área de Waziristão do Norte, deixou pelo menos 11 mortos.



Waziristão do Norte é uma das antigas áreas tribais semiautônomas do noroeste do país onde o Exército paquistanês conduziu várias operações contra insurgentes ligados à rede Al-Qaeda e aos talibãs, após a invasão do Afeganistão pelos Estados Unidos e seus aliados da Otan em 2001.



O Paquistão enfrenta há vários meses, especialmente desde o retorno dos talibãs ao poder em Cabul em agosto de 2021, um agravamento da situação de segurança, principalmente nas regiões fronteiriças com o Afeganistão.