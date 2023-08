436

Nove soldados morreram e outros cinco ficaram feridos nesta quinta-feira (31), em um atentado suicida com uma bomba contra um comboio militar no oeste do Paquistão, anunciou o Exército.



O ataque foi executado por um motociclista a 61 km da fronteira com o Afeganistão, segundo o serviço de informação do Exército.