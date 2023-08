Lewis Hamilton renova com a Mercedes até 2025

436

O piloto britânico Lewis Hamilton, sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, renovou seu contrato com a Mercedes até o final da temporada 2025, anunciou a equipe alemã nesta quinta-feira (31).



O anúncio põe fim a meses de especulações sobre o futuro de Hamilton na F1. Ele continuará tendo como companheiro o também britânico George Russell, que chegou à equipe no início de 2022.



"Nossa história não acabou, estamos determinados a conquistar mais coisas juntos e não vamos parar até conseguir", declarou Hamilton em um comunicado.



"Nunca tivemos tanta vontade de vencer. Aprendemos com cada vitória, mas também com cada fracasso", continua o piloto, depois de ter terminado o campeonato de 2022 na sexta posição, seu pior desempenho desde que começou na F1.



Depois de perder o Mundial de 2021 na última corrida para o holandês Max Verstappen (Red Bull), Lewis Hamilton teve em 2022 sua primeira temporada sem vitórias e sem pole positions desde que estreou na categoria, em 2007, sendo que ele é o recordista em ambas as estatísticas.



A Mercedes teve problemas para se adaptar às mudanças técnicas que entraram em vigor no início da temporada passada, e o domínio de Hamilton dos últimos anos foi ameaçado por Russell, que manteve uma regularidade e ocupou as primeiras posições, terminando o campeonato em quarto.



Em 2023, Hamilton, ainda sem vitórias, ocupa atualmente a quarta posição do Mundial de pilotos.



Após estrear na fórmula 1 em 2007 pela McLaren, Lewis Hamilton, de 38 anos, foi campeão pela primeira vez na equipe britânica em 2008. Desde 2013 na Mercedes, conquistou mais seis títulos mundiais entre 2014 e 2020.