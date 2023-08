Palestino e soldado israelense morrem após ataque na Cisjordânia

436

Um palestino atropelou três soldados israelenses com um caminhão, nesta quinta-feira (31), perto de um posto de controle na Cisjordânia, matando um deles antes de ser morto a tiros, informaram autoridades israelenses.



O motorista do caminhão era um palestino de 41 anos da Cisjordânia com permissão para trabalhar em Israel, disse o chefe de polícia Avi Biton, à imprensa, no local do ataque.



"As pessoas que ele atropelou com seu caminhão eram soldados", acrescentou.



A violência no conflito entre Israel e os palestinos aumentou desde o início deste ano, e o ataque de quinta-feira ocorreu um dia depois de um palestino de 14 anos esfaquear um civil em uma estação de bonde de Jerusalém.



A polícia já havia informado que as autoridades receberam um relatório sobre um incidente perto do posto de controle de Maccabim. O motorista fugiu antes de ser morto a tiros em outro posto de controle a poucos quilômetros de distância, em Hashmonaim, ao oeste de Ramallah, acrescentou a mesma fonte.