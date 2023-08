Incêndios na Grécia queimaram mais de 150 mil hectares

436

Os incêndios deste verão (hemisfério norte) na Grécia queimaram uma superfície de ao menos 150.000 hectares, uma estimativa que inclui um grande foco no norte que arde há quase duas semanas, afirmou nesta quinta-feira o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis.



A superfície arrasada pelos incêndios "superará os 1.500.000 m2 (150.000 hectares), incluindo o foco da floresta de Dadia", declarou o primeiro-ministro, referindo-se ao qualificado pela Comissão Europeia como o maior já registrado no bloco.



Criticado por partidos da oposição de esquerda, o conservador voltou a culpar pela catástrofe as "condições extremas da crise climática" e a longa onda de calor que afetou o país em julho, seguida por "ventos secos e quentes".



Na semana passada, o incêndio já havia causado a morte de 20 pessoas, a maioria migrantes, no departamento fronteiriço de Evros, onde está localizado o parque nacional de Dadia.



Segundo o observatório europeu Copernicus (OEC), mais de 81.000 hectares do parque foram destruídos até o momento.