Botafogo perde para Defensa y Justicia nas quartas de final e está fora da Sul-Americana

O Botafogo perdeu para o argentino Defensa y Justicia por 2 a 1 e foi eliminado nas quartas de final da Copa Sul-Americana na noite desta quarta-feira (30) no estádio Florencio Sola em Banfield (periferia sul de Buenos Aires).



Nicolás Fernández (15' e 71') marcou os gols da vitória da equipe portenha sobre o atual líder do Brasileirão, que chegou a empatar no final do primeiro tempo em uma falta cobrada por Lucas Fernandes em que a bola bateu na trave e no goleiro Enrique Bologna, que marcou contra (45+3'). A bola entrou por milímetros e o gol foi confirmado após consulta ao VAR.



Os times haviam empatado em 1 a 1 no jogo de ida no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, na semana passada.



O Defensa y Justicia vai enfrentar nas semifinais, que serão realizadas daqui a um mês, o vencedor do duelo entre São Paulo e LDU.



Os equatorianos venceram os brasileiros por 2 a 1 no jogo de ida, em Quito.



--- Ficha técnica:



Defensa y Justicia (ARG) - Botafogo (BRA) 2-1



Local: Estádio Florencio-Sola (Buenos Aires)



Árbitro: Jhon Ospina (COL)



Gols:



Defensa y Justicia: Roberto Nicolás Fernández (15 e 71)



Botafogo: Bologna (45+3' contra)



Cartões amarelos:



Botafogo: Costa (45+2')



Escalações:



Defensa y Justicia: Enrique Bologna - Julian Malatini, Alexis Soto, Nicolas Tripichio, Tomas Cardona, Agustin Sant Ana - Kevin Facundo Gutiérrez (Santiago Solari 12, Cáceres 90+1), Julian Aleja Lopez, Gastón Togni (Gabriel Alanís 86) - David Matias Barbona (Santiago Ramos 90), Nicolas Roberto Nicolás Fernández (Lucas Pratto 90+1). Técnico: Julio Vaccari.



Botafogo: Gatito Fernández - Di Plácido (Mateo Ponte 46), Philipe Sampaio, Cuesta, Marçal - Danilo (Segovinha 61'), Marlon Freitas (Gabriel 61), Tchê Tchê, Lucas Fernandes (Janderson 75') - Luis Henrique (Carlos Alberto 86), Diego Costa. Técnico: Bruno Lage.