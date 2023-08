Pia Sundhage deixa comando da seleção feminina

436

A treinadora sueca Pia Sundhage deixou o comando da seleção brasileira feminina de futebol, após o fracasso da equipe na Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia, anunciou a CBF nesta quarta-feira (30).



"Nos próximos dias, a CBF irá anunciar a nova comissão técnica, que iniciará o ciclo visando os Jogos Olímpicos Paris 2024 e a próxima Copa do Mundo de Futebol Feminino", em 2027, informou a entidade em comunicado.



Sundhage, de 63 anos, tinha contrato até 30 de agosto de 2024, ao final dos Jogos de Paris, para os quais o Brasil se classificou ao chegar à final da Copa América e conquistar o título sobre a Colômbia no ano passado.



Mas a queda na fase de grupos da Copa do Mundo, a última disputada pela lendária atacante Marta, acelerou a saída da treinadora.



Esta foi a primeira eliminação do Brasil na primeira fase do Mundial, apesar de uma chave que parecia acessível, com Panamá, França e Jamaica.



"Pia trouxe também, nesse período de 2019 até aqui, um trabalho que, para a CBF e para o futebol brasileiro como um todo, foi muito importante. Desejamos a ela, em seus novos desafios, todo o sucesso", disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, citado no comunicado.