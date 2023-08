'Superlua Azul' ilumina o céu na noite desta quarta

436

Amantes da astronomia estão animados para observar um fenômeno raro que acontece na noite desta quarta-feira (30), uma "Super Lua Azul" que não será vista novamente por mais de uma década.



As superluas ocorrem quando o astro passa pelo seu perigeu, ou seja, o ponto mais próximo do planeta Terra enquanto percorre sua órbita elíptica. O fenômeno faz com que o satélite natural aparente estar 14% maior do que quando está em seu ponto mais distante, além de parecer mais brilhante.



As luas cheias são definidas pelo momento exato em que estão em oposição ao Sol, o que ocorrerá às 22h36, no horário de Brasília, segundo a Nasa.



A última Superlua Azul ocorreu em dezembro de 2009 e a próxima acontecerá em março de 2037.



Apesar de seu nome, a Lua não estará, de fato, azul. O termo está relacionado à ocorrência de duas luas cheias em um único mês. Isso acontece porque os ciclos lunares são um pouco mais curtos, com 29,5 dias, do que os meses do calendário, que duram 30 ou 31 dias, então é possível que o fenômeno aconteça no início do mês e o outro logo no final.



A origem desta denominação está na expressão centenária utilizada na língua inglesa "once in a blue Moon" ("uma vez à cada Lua azul", em tradução livre), hoje entendida como significando algo muito raro.



É possível, no entanto, que a Lua adquira uma tonalidade azul sob circunstâncias específicas, por exemplo, como resultado de partículas de fumaça ou poeira na atmosfera, como aconteceu após a erupção do vulcão Krakatoa, na Indonésia, em 1883.



De acordo com a revista Sky & Telescope, a poeira deste evento "tornou o pôr do sol verde e a Lua, azul, em todo o mundo durante quase dois anos".



O planeta Saturno, a poucos dias de estar no ponto mais próximo e brilhante da Terra este ano, também aparecerá perto da Lua.



O evento desta quarta-feira coincide com o festival hindu "Raksha Bandhan" ou Rakhi, que celebra o vínculo entre irmãos. É tradicional que as irmãs amarrem um rakhi, ou uma pulseira de algodão, no pulso do irmão, que dá um presente em troca.



Também acontece no mês do Elul no calendário hebraico, momento de buscar e conceder perdão a outros, bem como de iniciar e terminar cartas com votos de que o destinatário tenha um bom ano.



"Como de costume, o uso de trajes celestes comemorativos é incentivado em homenagem à Lua cheia. Cuide de seus irmãos, deixe de lado os rancores e aqui lhe desejo um bom ano!", escreveu a Nasa em uma publicação.



Embora a superlua azul proporcione fotos espetaculares, sua atração gravitacional mais forte também aumenta as marés, o que pode agravar as inundações costeiras causadas pelo furacão Idalia, em passagem pelos Estados Unidos.