CNN anuncia o experiente executivo Mark Thompson como seu novo diretor

A CNN anunciou, nesta quarta-feira (30), que o experiente executivo britânico Mark Thompson assumirá como novo diretor da emissora, que luta para reverter uma queda na audiência.



Thompson - ex-diretor-geral da BBC e ex-presidente e ex-CEO da The New York Times Company - começará no novo cargo em 9 de outubro, informou a controladora da CNN, Warner Bros. Discovery, em um comunicado.



Ele assume depois de o ex-diretor Chris Licht deixar em cargo em junho, após enfrentar polêmicas por decisões editoriais, incluindo uma entrevista com a presença de plateia com o ex-presidente Donald Trump, que foi dominada por aplausos dos apoiadores do magnata e ataques à moderadora Kaitlan Coollins.



"Mark tem um histórico formidável e há muito tempo admiro sua liderança e capacidade de inspirar organizações a elevar suas próprias ambições e senso do que é possível - e alcançá-lo", disse David Zaslav, CEO da Warner Bros. Discovery em uma declaração.



"Estou confiante de que ele é exatamente o líder de que precisamos para assumir o comando da CNN neste momento crucial".



Thompson foi diretor-geral da BBC de 2004 a 2012, antes de dirigir a The New York Times Company de 2012 a 2020, período em que o prestigiado jornal americano fez grandes transições para a era digital e viu suas assinaturas dispararem, chegando a mais de 10 milhões 2023.



A CNN tem enfrentado, recentemente, uma série constante de crises, com a queda da audiência e dos lucros, e uma sequência de saídas de profissionais de alto nível, como Chris Cuomo, que foi demitido por ajudar seu irmão, Andrew Como, quando o ex-governador de Nova York enfrentava acusações de má conduta sexual.



Em fevereiro de 2022, o ex-presidente da CNN e poderoso executivo da mídia, Jeff Zucker, deixou o cargo depois que se descobriu que ele ocultou um relacionamento amoroso com uma colega.



Entre as primeiras missões de Thompson está o lançamento do CNN Max, o serviço de streaming do canal de notícias, em 27 de setembro.



Um ingresso anterior da emissora no mundo do streming, o CNN+, foi extinto em abril de 2022 dando prejuízo aos cofres do canal poucas semanas após seu lançamento.



A decisão foi tomada pela nova administração depois que a antiga controladora da companhia, a WarnerMedia, fundiu-se com a Discovery para formar a Warner Bros. Discovery.