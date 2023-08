436

O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou, nesta quarta-feira (30), a tentativa de golpe militar no Gabão após as eleições, informou seu porta-voz.



Guterres "condena firmemente a tentativa de golpe em curso como um meio para resolver a crise pós-eleitoral" no país africano e reafirma "sua forte oposição a golpes militares", disse o porta-voz Stephane Dujarric.