Halterofilista iraniano é suspenso por cumprimentar atleta israelense

O halterofilista iraniano Mostafa Rajai foi suspenso pelas autoridades de seu país após cumprimentar um atleta israelense durante uma competição na Polônia.



"A Federação de Halterofilismo proíbe de forma vitalícia o acesso do atleta Mostafa Rajai a todas as instalações esportivas do país e demite de suas funções o chefe da delegação para a competição, Hamid Salehinia", anunciou a entidade em um comunicado, citado pela agência estatal IRNA.



No último sábado (26), Rajai cumprimentou com um aperto de mãos o halterofilista israelense Maksim Sverisky, depois que ambos subiram no pódio do torneio Worldmasters, na cidade polonesa de Wieliczka.



O Irã, inimigo declarado de Israel, não reconhece o Estado judeu e proíbe qualquer contato entre atletas iranianos e israelenses.



Segundo a IRNA, Mostafa Rajai "cruzou as linhas vermelhas da República Islâmica" quando a delegação iraniana "foi enviada com o apoio da Federação".



Em 2021, o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, pediu aos atletas do país que não cumprimentassem "representantes do regime criminoso [israelense] por obterem uma medalha".



A maioria dos atletas iranianos evita enfrentar representantes de Israel em competições, forçando a própria desclassificação ou apresentando atestados médicos para alegar impossibilidade de competir.