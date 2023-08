Kiev recaptura Robotyne e move contraofensiva para o sul

436

A captura da cidade de Robotyne por soldados ucranianos na segunda-feira abre caminho para que a ofensiva de Kiev se desloque para o sul do território, disse o chefe da diplomacia ucraniana, Dmitro Kuleba, em um discurso divulgado nesta quarta-feira (30).



"Ao nos entrincheirarmos nos flancos de Robotyne, abrimos o caminho para [as cidades do sul de] Tokmak, e depois para Melitopol e para a fronteira (administrativa) da Crimeia", afirmou Kuleba em Paris, na terça-feira.



A Ucrânia anunciou na segunda-feira que suas tropas recuperaram Robotyne, na linha da frente sul. Nessa área, suas forças concentraram a contraofensiva lançada em junho para retomar territórios ocupados pela Rússia desde o início da invasão, em fevereiro de 2022, assim como a Crimeia, península anexada por Moscou em 2014.