Confrontos no leste da Síria deixam ao menos 22 mortos, diz ONG

Pelo menos 22 pessoas morreram em confrontos no leste da Síria entre as Forças Democráticas Sírias (FDS), uma coalizão de combatentes controlada por curdos, e um grupo armado local, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH) nesta terça-feira (29).



"Dezesseis combatentes locais e três membros das FDS morreram em confrontos em várias localidades do leste da província de Deir Ezzor", segundo o OSDH.



Três civis, entre eles duas crianças, também morreram nestes combates.



Apoiadas pelos Estados Unidos, as FDS foram a ponta de lança da ofensiva que derrubou o grupo Estado Islâmico (EI) na Síria em 2019 e agora controlam uma região semi-autônoma curda no nordeste do país, incluindo partes da província de Deir Ezzor.



Os confrontos começaram depois da detenção, no domingo, do líder de um grupo armado local, teoricamente ligado às FDS, informou o OSDH, uma ONG com sede em Londres, mas com uma ampla rede de contatos na Síria.