Petróleo sobe diante da aproximação do furacão Idalia

Os preços do petróleo aumentaram, nesta terça-feira (29), diante da aproximação do furacão Idalia da costa oeste da Flórida, além da perspectiva de uma alta na demanda por combustível para o fim de semana do Dia do Trabalho nos Estados Unidos.



O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro subiu 1,26%, a 85,49 dólares, em Londres. Já o West Texas Intermediate (WTI) para o mesmo mês ganhou 1,32%, a 81,16 dólares, em Nova York.



O mercado reagiu sobretudo ao furacão Idalia, de acordo com Phil Flynn, da Price Futures Group. O fenômeno "não deve ter muito impacto sobre a oferta" e as refinarias, mas sim "mais na demanda e de forma temporária", afirmou.



A proximidade de um fim de semana prolongado e a possibilidade de alguns dias de folga indicam deslocamentos e consumo de combustível nos Estados Unidos. "Esperamos um forte aumento na demanda" por combustível, disse Flynn.