Wall Street fecha em alta, puxada por sinais positivos do mercado de trabalho

436

A bolsa de Nova York teve um impulso inesperado nesta terça-feira (29), em um mercado com um pequeno volume de transações, após um indício de distensão em relação ao emprego nos Estados Unidos.



O índice Dow Jones registrou alta de 0,85%, a 34.852,67 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq subiu 1,74%, a 13.943,76 unidades, e o S&P; 500 avançou 1,45%, a 4.497,63.



Os rendimentos dos bônus do Tesouro baixaram para 4,11% no caso dos papéis a dez anos, favorecendo a entrada de capital ao mercado acionário.



A publicação do relatório JOLTS, do Departamento do Trabalho, que mostrou uma redução nas vagas disponíveis, de 9,2 milhões em junho para para 8,8 milhões em julho, um mínimo desde março de 2021, animou os investidores.



Os mercados interpretam este dado como um indício da distensão no mercado de trabalho, o que poderia incentivar o Federal Reserve (Fed, banco central americano) a parar de aumentar as taxas básicas de juros.



O Fed eleva os juros para encarecer o crédito e desestimular o consumo, reduzindo, assim, a pressão sobre os preços para controlar a inflação. Um mercado de trabalho com menos oportunidades também significa menor pressão sobre o consumo.