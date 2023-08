Isner vence argentino Díaz Acosta no US Open e adia aposentadoria

436

Em sua estreia no Aberto dos Estados Unidos, o veterano John Isner derrotou nesta terça-feira (29) o argentino Facundo Díaz Acosta e ganhou sobrevida no último torneio de sua carreira.



Isner, de 38 anos, venceu Díaz Acosta, de 22, com parciais de 6-4, 6-3 e 7-6 na quadra Louis Armstrong, a segunda maior do complexo de tênis de Nova York (com capacidade para 14.069 espectadores) após duas horas e 36 minutos de jogo.



A American Tennis Association homenageou um dos seus jogadores de maior destaque dos últimos anos, dono de 16 troféus ATP e do recorde histórico de 'aces' no circuito, com 14.411 antes desta edição do US Open.



"Tive uma carreira incrível, tive muita sorte de ter competido neste esporte durante tanto tempo", disse Isner num discurso que teve de ser interrompido várias vezes pela emoção.



"Espero poder jogar um pouco mais (...) vou precisar do apoio de vocês em cada passo", pediu aos fãs.



Como nos seus melhores dias, o tenista de 2,08 m de altura atormentou Díaz Acosta nesta terça-feira com seu serviço obtendo um total de 11 aces e nenhuma quebra sofrida.



O argentino, número 94 do ranking da ATP, não encontrou brechas para lutar por uma vitória inédita em um Grand Slam em sua primeira participação no Aberto dos Estados Unidos.



Já Isner compete pela 17ª vez em Flushing Meadows, onde seus melhores resultados foram as quartas de final em 2011 e 2018.



O americano, que também compete em duplas com o compatriota Jack Sock, jogará a próxima rodada contra o também americano Michael Mmoh, número 89 do mundo.



Em sua carreira, Isner foi o americano com melhor colocação no ranking mundial durante nove temporadas e terminou entre os 20 primeiros da ATP entre 2010 e 2019.



- Medvedev atropela Balazs -



Mais cedo o russo Daniil Medvedev, número 3 do mundo, despachou sem problemas o húngaro Attila Balazs em sua estreia no US Open.



Medvedev fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-1, 6-1 e 6-0, em uma hora e 14 minutos, na quadra Arthur Ashe de Flushing Meadows.



O russo, campeão do torneio em 2021 e um dos candidatos ao título, enfrentará na próxima fase o australiano Christopher O'Connell, que venceu seu compatriota Max Purcell.



Contra Balazs, Medvedev mostrou mais uma vez um serviço demolidor, com oito 'aces', além de 41 bolas vencedoras.



"É sempre bom começar bem. Estou feliz com a minha atuação", comemorou o russo, que se sente bem com as atenções voltadas para a rivalidade entre o sérvio Novak Djokovic e o espanhol Carlos Alcaraz.



"Não me preocupa. É normal que Carlos e Novak sejam os nomes mais importantes neste momento", admitiu. "Meu objetivo é tentar jogar bem para chegar onde eles estão e tentar ganhar".



Também nesta terça-feira o brasileiro Felipe Meligeni venceu o australiano James Duckworth por 6-4, 7-6 e 6-3 e avançou à segunda rodada.



--- Resultados desta terça-feira do US Open:



- Simples masculino, primeira rodada



Botic van de Zandschulp (HOL) x Jordan Thompson (AUS) 6-3, 0-0 e abandono



Arthur Fils (FRA) x Tallon Griekspoor 4-6, 6-3, 5-7, 6-4, 7-5



Matteo Arnaldi (ITA) x Jason Kubler (AUS) 6-3, 3-0 e abandono



Yu Hsiou Hsu (TWN) x Thanasi Kokkinakis (AUS) 6-3, 6-4, 3-6, 6-3



Cameron Norrie x Alexander Shevchenko (RUS) 6-3, 6-2, 6-2



Alexander Zverev x Aleksandar Vukic (AUS) 6-4, 6-4, 6-4



Daniel Altmaier (ALE) x Constant Lestienne (FRA) 6-7 6-3, 6-1, 6-2



Andy Murray (GBR) x Corentin Moutet (FRA) 6-2, 7-5, 6-3



Grigor Dimitrov x Alex Molcan (SVK) 6-7 6-7 6-1, 7-5, 7-6



Daniil Medvedev x Attila Balazs (HUN) 6-1, 6-1, 6-0



Christopher O'Connell (AUS) x Max Purcell (AUS) 6-4, 6-3, 3-6, 7-6



Felipe Meligeni (BRA) x James Duckworth (AUS) 6-4, 7-6 6-3



Sebastián Báez (ARG) x Borna Coric 7-5, 7-5, 6-1



Nicolás Jarry x Luca Van Assche (FRA) 6-3, 3-6, 6-2, 7-6



Alex Michelsen (EUA) x Albert Ramos (ESP) 6-4, 6-3, 6-4



Michael Mmoh (EUA) x Karen Khachanov 6-2, 6-4, 6-2



John Isner (EUA) x Facundo Díaz (ARG) 6-4, 6-3, 7-6



Matteo Berrettini (ITA) x Ugo Humbert 6-4, 6-2, 6-2



Arthur Rinderknech (FRA) x Diego Schwartzman (ARG) 6-3, 6-4, 6-2



Andrey Rublev x Arthur Cazaux (FRA) 6-4, 7-6 6-1