Tottenham perde para Fulham nos pênaltis e é eliminado da Copa da Liga Inglesa

436

O Tottenham se despediu da Copa da Liga Inglesa ao ser eliminado nesta terça-feira (29) na segunda fase do torneio nos pênaltis pelo vizinho Fulham (5 a 3 após um empate em 1 a 1).



Foi a primeira derrota do técnico Ange Postecoglou no comando dos 'Spurs', que vivem um jejum de títulos que remonta a 2008.



Já o treinador espanhol do Bournemouth, Andoni Iraola, conquistou sua primeira vitória desde que chegou ao futebol inglês, após derrotar o Swansea, da segunda divisão, por 3 a 2.



A equipe do técnico basco havia empatado com o West Ham e perdido para Tottenham e Liverpool nas três primeiras rodadas da Premier League.



--- Resultados das partidas da Copa da Liga inglesa disputadas nesta terça-feira:



Swansea (ING) - (+) Bournemouth (ING) 2 - 3



Tranmere Rovers (ING) - (+) Leicester (ING) 0 - 2



(+) Stoke (ING) - Rotherham United (ING) 6 - 1



Wrexham (WAL) - (+) Bradford City (ING) 1 - 1 nos pênaltis (3-4)



Bolton (ING) - (+) Middlesbrough (ING) 1 - 3



(+) Port Vale (ING) - Crewe Alexandra (ING) 0 - 0 nos pênaltis (2-0)



Sheffield W. (ING) - (+) Mansfield Town (ING) 1 - 1 nos pênaltis (4-5)



(+) Wolverhampton (ING) - Blackpool (ING) 5 - 0



Bristol City (ING) - (+) Norwich City (ING) 0 - 1



Plymouth Argyle (ING) - (+) Crystal Palace (ING) 2 - 4



Portsmouth (ING) - (+) Peterborough United (ING) 1 - nos pênaltis (4-5)



(+) Luton Town (ING) - Gillingham (ING) 3 - 2



(+) Fulham (ING) - Tottenham (ING) 1 - 1 nos pênaltis (5-3)



(+) Exeter City (ING) - Stevenage FC (ING) 1 - 1 nos pênaltis (5-3)



Wycombe Wanderers (ING) - (+) Sutton United (ING) 0 - 1



Birmingham (ING) - (+) Cardiff City (ING) 1 - 3



Newport County (WAL) - (+) Brentford (ING) 1 - 1 nos pênaltis (0-3)



(+) Salford City (ING) - Leeds United (ING) 1 - 1 nos pênaltis (9-8)



Reading (ING) - (+) Ipswich Town (ING) 2 - 2 nos pênaltis (1-3)



Quarta-feira, 30 de agosto



Harrogate Town (ING) - Blackburn (ING)



Nottingham Forest (ING) - Burnley (ING)



Sheffield United (ING) - Lincoln City (ING)



Chelsea (ING) - AFC Wimbledon (ING)



Doncaster Rovers (ING) - Everton (ING)