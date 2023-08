Polícia do Canadá apresenta novas acusações contra suspeito de vender substância suicida

436

A polícia canadense apresentou, nesta terça-feira (29), 12 novas acusações contra um homem acusado de vender na internet uma substância para ajudar em suicídios e que enviou mais de 1.000 pacotes para dezenas de países.



Autoridades suspeitam de que Kenneth Law, de 57 anos, comercialize pela internet a substância, usada com frequência como suplemento alimentar. Na última sexta-feira, a polícia britânica informou que investigava 88 mortes relacionadas a substâncias vendidas em sites canadenses.



As novas acusações apresentadas hoje por "assessoramento ou ajuda ao suicídio" elevam o número total de crimes atribuídos a Law para 14, todos decorrentes de casos registrados na província canadense de Ontário, informou o inspetor Simon James, da Polícia Regional de York.



"As vítimas eram homens e mulheres, de 16 a 36 anos, residentes em Ontário", anunciou James em entrevista coletiva. Segundo o inspetor, cerca de 1.200 pacotes foram enviados para mais de 40 países, aproximadamente 160 deles para dentro do Canadá, mas a polícia não sabe se todos continham o composto tóxico.



Law foi preso no começo de maio e aguarda julgamento no Tribunal de Justiça de Ontário, em Newmarket. Investigações paralelas são realizadas em Estados Unidos, Itália, Austrália e Nova Zelândia, segundo a imprensa britânica.