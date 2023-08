Kolo Muani quer sair do Eintracht Frankfurt para assinar com PSG

436

O atacante francês Randal Kolo Muani, do Eintracht Frankfurt, pediu abertamente aos dirigentes do clube alemão para que permitam sua saída e aceitem a proposta do Paris Saint-Germain, que deseja contratá-lo, em entrevista dada nesta terça-feira (29) à Sky Alemanha.



"Não é segredo, o PSG fez uma oferta recorde por mim", disse o ex-jogador do Nantes, que chegou a Frankfurt no verão europeu de 2022.



"Uma transferência para Paris é agora uma oportunidade única para mim. Gostaria de me transferir para o PSG e já disse aos meus dirigentes", acrescentou. "Espero que o Frankfurt aceite a oferta do PSG e torne essa transferência possível para mim".



No dia 17 de agosto, o diretor esportivo do Eintracht, Markus Krösche, descartou a ideia de abrir a porta de saída para o jogador de 24 anos, afirmando que ele tinha contrato até 2027.



Jogador com mais assistências na temporada passada na Bundesliga, Randal Kolo Muani marcou 23 gols contando todas as competições em sua primeira temporada no Eintracht.