Von der Leyen apoia holandês Hoekstra para comissário do clima da UE

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, propôs, nesta terça-feira (29), nomear o atual ministro holandês das Relações Exteriores, Wopke Hoekstra, para o cargo de comissário encarregado da ação climática, em substituição ao seu compatriota, Frans Timmermans.



Sua candidatura, proposta pelo governo holandês, ainda deve ser aprovada pelo Parlamento Europeu e pelos Estados-membros da União Europeia.



Ex-ministro das Finanças, Hoekstra, um democrata-cristão de 47 anos, trabalhou por vários anos na gigante do petróleo Shell e na consultoria McKinsey.



Sua carreira política em Haia também foi marcada por uma série de ações com a França e alguns países do sul da Europa.



"Hoekstra demonstrou grande motivação para o papel e um forte compromisso com a União Europeia", disse von der Leyen em um comunicado.



Timmermans deixou a vice-presidência da Comissão Europeia para concorrer às eleições legislativas de seu país, em 22 de novembro.



Se for nomeado, Hoekstra trabalhará sob a supervisão do eslovaco Maros Sefcovic, vice-presidente-executivo da Comissão, encarregado da implementação do Pacto Verde, conjunto de iniciativas para alcançar a neutralidade de carbono até 2050.



O bloco de 27 países também estabeleceu a meta de reduzir suas emissões de gases de efeito estufa em 55% até 2030 com relação a 1990.



A possível nomeação do holandês gerou críticas de algumas ONGS.



A diretora da Friends of the Earth Europe, Jagoda Munic, criticou que "Hoekstra não tem experiência anterior na defesa do clima" e não "está à altura do cargo".



"Nomear um ex-funcionário da Shell para dirigir a política climática da Europa quando atravessamos uma crise climática provocada pela indústria dos combustíveis fósseis dá uma mensagem desanimadora", disse, em declaração transmitida à AFP.