Napoli contrata meia dinamarquês Jesper Lindström

O Napoli, atual campeão da Série A, oficializou nesta terça-feira (29) a contratação do meia dinamarquês Jesper Lindström, que estava no Eintracht Frankfurt.



Lindström, de 23 anos, chega ao clube italiano cedido por empréstimo por 5 milhões de euros (R$ 26 milhões na cotação atual), mas com opção de compra obrigatória por 20 milhões de euros (R$ 105 milhões).



Desde 2021 no Eintracht, o jogador marcou 12 gols em 57 jogos na Bundesliga. Pela seleção dinamarquesa, fez parte do elenco que disputou a Copa do Mundo de 2022.



O Napoli, que atualmente é o vice-líder do Campeonato Italiano com duas vitórias nas duas primeiras rodadas, estava à procura de um jogador para reforçar seu meio-campo.



O clube esteve perto de contratar o jovem espanhol Gabri Veiga, que estava no Celta de Vigo, mas o jogador preferiu se transferir para o Al-Ahli da Arábia Saudita.