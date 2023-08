Everton contrata atacante português Beto por 30 milhões de libras

436

O Everton, atualmente na lanterna do Campeonato Inglês, anunciou nesta terça-feira (29) a contratação do atacante português Beto, que estava na Udinese, por 30 milhões de libras esterlinas (R$ 184 milhões na cotação atual).



Beto, de 25 anos, marcou 21 gols na Serie A em duas temporadas com o time de Udine e é o quinto reforço dos 'Toffees' nesta janela de transferências.



"Quando um clube como o Everton tenta te contratar em janeiro e volta à carga no verão seguinte, você tem a impressão de que realmente te querem, isso facilitou a minha decisão", explicou o jogador, que assinou um contrato de quatro temporadas.



"Ele impressionou em um campeonato de alto nível como a Serie A nas duas últimas temporadas e marcou gols", declarou o técnico do Everton, Sean Dyche, à TV do clube.



"Como atacante de força, ele pode segurar a bola, apoiar o jogo, é bom pelo alto e trabalha duro pelo time, tem muitas qualidades", acrescentou Dyche.



"Meu ídolo, Samuel Eto'o, também jogou aqui, por isso é ainda mais especial", concluiu Beto.