Problema técnico paralisa produção da Toyota no Japão nesta terça

A Toyota anunciou, nesta terça-feira (29), que um problema técnico a obrigou a suspender a produção de veículos em suas 14 fábricas no Japão, mas que pode ser retomada na quarta-feira.



A maior fabricante de automóveis do mundo registrou, na segunda-feira, um "mau funcionamento do sistema de ordem de produção" que forçou a interrupção da produção nesta terça.



A empresa disse que o problema, que afetou apenas as suas fábricas no Japão, não parece ter sido causado por um ataque cibernético, mas que uma investigação está em andamento.



A decisão impediu o processamento de pedidos de peças e forçou a paralisação de mais de 20 linhas de produção nesta terça, disse a Toyota em comunicado, antes de anunciar a retomada da produção na quarta-feira em todas as fábricas.



No ano passado, a Toyota precisou suspender as atividades em todas as suas instalações industriais em território japonês devido a um ataque cibernético.



A empresa é uma das maiores do Japão e suas atividades de produção têm grande impacto na economia do país.



A sua produção mundial ultrapassou os 5,6 milhões de veículos no primeiro semestre de 2023, um aumento de 10,3% face ao mesmo período do ano anterior e um recorde semestral para o grupo, segundo dados publicados no final de julho.



Em 2022, pelo terceiro ano consecutivo, a Toyota voltou a ser líder mundial em vendas e neste ano fiscal espera obter 2,58 bilhões de ienes (17,6 bilhões de dólares ou 86,1 bilhões de reais) em lucro líquido.