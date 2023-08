'Politizar' comércio será 'desastroso', diz China aos EUA

436

O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, advertiu a secretária americana do Comércio, Gina Raimondo, nesta terça-feira (29), que a politização das questões comerciais por parte dos Estados Unidos terá um "impacto desastroso", informou a agência de notícias estatal Xinhua.



"A politização dos assuntos econômicos e comerciais e a extensão excessiva do conceito de segurança não só afetarão gravemente as relações bilaterais e a confiança mútua, como também prejudicarão os interesses das empresas e dos povos de ambos os países, e terão um impacto desastroso na economia mundial", disse Li a Raimondo, segundo a Xinhua.



Raimondo visita a China como parte das tentativas de Washington de acalmar as tensões com a segunda maior economia do mundo.



As relações entre os dois países caíram para os níveis mais baixos em décadas, com as restrições comerciais dos EUA no topo da lista de divergências.