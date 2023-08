Trabalhadores da Chevron anunciam greve na Austrália

436

Os trabalhadores da gigante americana Chevron entrarão em greve nas instalações de produção de gás natural liquefeito (GNL) no oeste da Austrália a partir de setembro, o que pode comprometer até 5% do abastecimento mundial.



As greves terão início no dia 7 de setembro, nas fábricas de Gorgon e Wheatstone, no estado da Austrália Ocidental, uma região estratégica para a produção de gás natural em nível mundial, informou a Chevron.



Os grevistas exigem aumento salarial e melhores condições de trabalho, de acordo com representantes sindicais.



O sindicato Offshore Alliance, que representa os funcionários da Chevron, acusou a empresa de pagar menos a "trabalhadores altamente qualificados do setor de petróleo e gás, comprometidos em instalações distantes, de alto risco". Informou, ainda, que cerca de 500 trabalhadores vão aderir ao movimento, alertando que a greve pode custar "bilhões" à corporação.



A companhia americana afirmou, por sua vez, que continuará a tomar medidas para "manter as operações" de forma "segura e confiável" nas instalações afetadas pela greve.



"Também continuaremos trabalhando no processo de negociação, porque buscamos resultados que sejam benéficos tanto para os funcionários quanto para a empresa", disse à AFP.



A Chevron e a Woodside Energy são os dois maiores produtores de gás na Austrália Ocidental e, juntas, são responsáveis por mais de 15% do total das exportações internacionais de gás natural do mundo.



