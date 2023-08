Ucrânia anuncia avanços na frente de batalha sul

436

As tropas ucranianas avançaram ante as linhas de defesa russas perto de Robotyne, uma localidade da frente de batalha no sul do país que afirmam ter reconquistado, anunciou o porta-voz do exército.



"As forças ucranianas tiveram sucesso na direção de Novodanilivka e Verbove", duas localidades da região de Zaporizhzhia, declarou Andriy Kovalyov. Ele destacou ainda que as tropas atacam a artilharia russa.



Do outro lado, o comandante da ocupação russa da região de Donetsk (leste), Denis Pushilin, declarou à imprensa de Moscou que um dos "pontos de maior tensão" na frente de batalha atualmente é uma área que fica 100 km ao nordeste de Robotyne, onde os ucranianos estão em uma ofensiva.



Ele destacou que o exército russo "mantém os flancos" ao redor de Bakhmut, cidade que está no centro dos combates há mais de um ano e foi tomada por Moscou em maio.



"A situação no local está se estabilizando", disse.



O exército ucraniano iniciou em junho uma contraofensiva muito complexa no leste e sul do país. Os soldados do país enfrentam as sólidas posições de defesa russas.



As tropas de Moscou passaram vários meses fortalecendo suas posições com trincheiras, sistemas antitanque e campos minados que se prolongam por centenas de quilômetros, em particular no sul.



Analistas acreditam, no entanto, que a tomada de Robotyne demonstra que o exército ucraniano pode romper as linhas russas à medida que avança para o sul.