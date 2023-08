436

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta segunda-feira (28), primeiro dia de uma semana em que serão divulgados indicadores de inflação e emprego nos Estados Unidos, após um agosto difícil.



O índice Dow Jones subiu 0,62% a 34.559,98 pontos; o tecnológico Nasdaq, 0,84% a 13.705,13; e o ampliado S&P; 500, 0,63% a 4.433,31.



Agosto, historicamente um mês de queda para Wall Street, se manteve fiel a sua reputação.



"As ações recuperaram confiança neste início de semana, em particular graças a um ressurgimento do setor de tecnologia", resumiu o analista Patrick Martin, da Shaeffer.