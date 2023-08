Atlético de Madrid atropela Rayo Vallecano no Campeonato Espanhol

436

O Atlético de Madrid atropelou o Rayo Vallecano com uma goleada por 7 a 0 nesta segunda-feira (28), no fechamento da 3ª rodada do Campeonato Espanhol, e pulou para o segundo lugar na classificação.



O atacante francês Antoine Griezman abriu o placar logo aos 3 minutos, marcando seu primeiro gol na temporada, antes de Memphis Depay (16') e Nahuel Molina (36') ampliarem no primeiro tempo.



Na reta final da partida, Álvaro Morata, que entrou no lugar de Depay, lesionado, fez o quarto (73') e Ángel Correa marcou o quinto pouco depois (79').



A chuva de gols continuou com Morata fazendo mais um (84') e Marcos Llorente fechando o placar (86').



O time 'colchonero', que vinha de um empate sem gols contra o Betis na semana passada, ultrapassou na tabela o próprio Rayo Vallecano, que tinha vencido seus dois primeiros jogos no campeonato e agora ocupa a oitava posição.



Durante o jogo, os torcedores do Rayo pediram a renúncia do presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, após o beijo forçado na atacante da seleção Jenni Hermoso.



Horas antes, o Getafe conseguiu sua primeira vitória na temporada, ao bater o Alavés por 1 a 0, com um gol de pênalti do atacante Borja Mayoral (84').



-- Jogos da 3ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:



- Sexta-feira:



Las Palmas - Real Sociedad 0 - 0



Celta Vigo - Real Madrid 0 - 1



- Sábado:



Cádiz - Almería 1 - 1



Granada - Mallorca 3 - 2



Sevilla - Girona 1 - 2



- Domingo:



Villarreal - Barcelona 3 - 4



Valencia - Osasuna 1 - 2



Athletic Bilbao - Betis 4 - 2



- Segunda-feira:



Getafe - Alavés 1 - 0



Rayo Vallecano - Atlético de Madrid 0 - 7



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Real Madrid 9 3 3 0 0 6 1 5



2. Atlético de Madrid 7 3 2 1 0 10 1 9



3. Girona 7 3 2 1 0 6 2 4



4. Barcelona 7 3 2 1 0 6 3 3



5. Athletic Bilbao 6 3 2 0 1 6 4 2



6. Osasuna 6 3 2 0 1 4 3 1



. Valencia 6 3 2 0 1 4 3 1



8. Rayo Vallecano 6 3 2 0 1 4 7 -3



9. Betis 4 3 1 1 1 4 5 -1



10. Cádiz 4 3 1 1 1 2 3 -1



11. Getafe 4 3 1 1 1 1 3 -2



12. Real Sociedad 3 3 0 3 0 2 2 0



13. Villarreal 3 3 1 0 2 5 6 -1



14. Alavés 3 3 1 0 2 4 5 -1



15. Granada 3 3 1 0 2 4 7 -3



16. Las Palmas 2 3 0 2 1 1 2 -1



17. Mallorca 1 3 0 1 2 3 5 -2



18. Celta Vigo 1 3 0 1 2 1 4 -3



19. Almería 1 3 0 1 2 2 6 -4



20. Sevilla 0 3 0 0 3 5 8 -3