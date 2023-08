Entre eleições e julgamentos: o calendário de Trump para 2024

436

Donald Trump, ex-presidente, candidato e acusado por quatro casos, se prepara para um ano de 2024 completamente fora do comum.



Abaixo, um resumo do calendário do magnata entre eleições, julgamentos e a convenção republicana.



- Primárias em janeiro -



Trump, aos 77 anos, iniciará seu ano incomum em Iowa. Em 15 de janeiro, este pequeno estado do Centro-Oeste dos Estados Unidos realizará as primeiras eleições primárias republicanas de 2024, um ciclo que poderia se estender até junho, conferindo-lhe um papel proeminente nas eleições americanas.



O estado de New Hampshire, que faz fronteira com o Canadá, também realizará suas eleições antes de fevereiro, embora a data ainda não tenha sido oficializada.



Com quatro acusações criminais em menos de seis meses, Trump está paradoxalmente superando toda a concorrência na corrida pela indicação republicana.



De acordo com o RealClearPolitics, o ex-presidente reúne cerca de 53% das intenções de voto, muito à frente do segundo colocado, o governador da Flórida Ron DeSantis, com 13%.



- Primeiros julgamentos em março -



Uma vez que os julgamentos comecem, o bilionário republicano irá manter essa vantagem?



Nesta segunda-feira (28), uma juíza fixou 4 de março como a data para seu julgamento em Washington por suas atividades lobistas na campanha de 2020, um dia antes de um dos maiores eventos das primárias republicanas: a "Superterça".



Quinze estados, entre eles Texas, Califórnia e Colorado, celebram suas primárias simultaneamente neste grande dia eleitoral.



Apenas três semanas depois, Trump terá outro encontro com a Justiça: em 25 de março, começará seu julgamento em Nova York por pagamentos a uma ex-atriz pornô para comprar seu silêncio.



- Maio na Flórida -



Em 20 de maio de 2024, o encontro será na Flórida.



Neste estado do sudeste ocorrerá o terceiro julgamento do ex-presidente em menos de três meses, por sua suposta negligência no manuseio de documentos de Estado confidenciais após sua saída da Casa Branca.



Um quarto julgamento não está descartado nesse ano: Trump também está sendo processado na Geórgia, onde sua já famosa foto como fichado foi tirada na semana passada.



O procurador deste caso, que também está vinculado às eleições presidenciais de 2020, pediu que o julgamento ocorra em 2024.



- Convenção em julho -



Em meados de julho, após mais de um ano de campanha intensa e provavelmente de baixo calão, o Partido Republicano nomeará oficialmente o seu candidato presidencial na convenção de Milwaukee (Wisconsin).



Biden, que já conta com o apoio oficial do Partido Democrata, deve ser designado candidato oficial do partido - salvo alguma grande surpresa - em Chicago em agosto.



Esses dois grandes encontros políticos, que ocorrem a cada quatro anos poucos meses antes das eleições, marcam o início oficial da campanha entre os dois partidos.



Trump, no entanto, terá força suficiente em seu partido para ser o escolhido?



- Eleição presidencial em novembro -



Em 5 de novembro, dezenas de milhares de eleitores americanos irão às urnas para eleger o próximo inquilino da Casa Branca.



Os Estados Unidos serão testemunhas de uma nova versão das eleições presidenciais de 2020 entre Donald Trump e Joe Biden?



O país jamais elegeu um presidente indiciado. Mas Trump pode voltar a fazer história.