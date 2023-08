Swiatek estreia com vitória no US Open; Bia Haddad vence campeã de 2017 e também avança

436

A tenista polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, precisou de menos de uma hora para bater a sueca Rebecca Peterson (86ª) nesta segunda-feira (28), na primeira rodada do US Open, em que a brasileira Beatriz Haddad Maia venceu a americana Sloane Stephens.



Swiatek, atual campeã do torneio, fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-0 e 6-1, em 58 minutos na quadra central de Flushing Meadows (Nova York).



A polonesa, que está em busca de seu quinto título de Grand Slam, enfrentará na segunda rodada a australiana Daria Saville (179ª), que passou pela americana Clervie Ngounoue (494ª).



Contra Peterson, Swiatek conseguiu cinco quebras de serviço e, depois de salvar três break points no início do segundo set, não teve dificuldades para selar a vitória.



"Estava com muita vontade de fazer um jogo sólido", declarou a número 1 do mundo, que se disse satisfeita por não ter sentido "a pressão e as expectativas" sobre seu desempenho.



Swiatek, que pode ter duros confrontos nas quartas de final contra Coco Gauff e nas semifinais contra Elena Rybakina, precisa ir mais longe que Aryna Sabalenka no torneio para se manter no topo do ranking da WTA.



Também nesta segunda-feira, Bia Haddad disputou uma das partidas mais vibrantes do dia, com duração de 2 horas e 56 minutos, diante da americana Sloane Stephens.



A paulistana de 27 anos, número 19 do ranking da WTA, derrotou Stephens (36ª), campeã do US Open de 2017, com parciais de 6-2, 5-7 e 6-4, e vai enfrentar na segunda fase outra americana, Taylor Townsend.



Após vencer sem dificuldades o primeiro set, a brasileira encarou uma segunda parcial bem mais acirrada. Mas não se deixou abalar com a reação da adversária e venceu por 2 a 1.



Apesar de jogar contra uma tenista 'da casa', Bia agradeceu a presença de torcedores brasileiros. "Muito obrigada por todo o apoio. Tem muita gente de todo o Brasil aqui. E fico muito honrada de poder representar vocês [...]. É uma gratidão muito grande poder sentir essa atmosfera mesmo estando a muitos quilômetros de casa".



Mais cedo, o US Open teve sua primeira surpresa com a eliminação da grega Maria Sakkari, número 8 do mundo, para a espanhola Rebeka Masarova (71ª).



Masarova fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-4, em uma hora e 28 minutos na quadra 17 de Flushing Meadows (Nova York).



Sakkari, semifinalista do US Open em 2021, não conseguiu em nenhum momento impor seu serviço e crescer nos momentos decisivos, enquanto Masarova aproveitou os três 'break points' que teve na partida.



A grega, de 28 anos, sofre sua terceira eliminação seguida em uma primeira rodada de torneios de Grand Slam, depois de Roland Garros e Wimbledon.



Já Masarova, que ainda não conquistou títulos no circuito da WTA, tentará avançar pela primeira vez à terceira rodada de um Major contra a eslovaca Anna Karolína Schmiedlová, que bateu a ucraniana Kateryna Baindl.