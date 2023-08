436

Três pessoas condenadas à morte no Iraque foram enforcadas por sua participação em um ataque que matou 323 pessoas em Bagdá em julho de 2016 e que foi reivindicado pelo grupo Estado Islâmico (EI), anunciou o gabinete do primeiro-ministro nesta segunda-feira (28).



O primeiro-ministro recebeu, hoje, os familiares das vítimas e anunciou a "execução de penas de morte" contra "três dos principais criminosos condenados por sua participação" no ataque, segundo um comunicado de seu gabinete.



Os enforcamentos ocorreram na noite de domingo e na manhã desta segunda-feira, informou a mesma fonte.



O ataque é conhecido como "tragédia de Karrada", nome do bairro onde foi cometido, com um micro-ônibus carregado de explosivos.