Erdogan viajará à Rússia 'em breve' para encontro com Putin

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, viajará à Rússia "em breve" para conversar com seu homólogo russo, Vladimir Putin, sobre uma possível retomada do acordo de exportação de grãos ucranianos através do Mar Negro, anunciou nesta segunda-feira (28) o porta-voz do seu partido, Omer Celik.



"Nosso presidente tomou a iniciativa" de dialogar sobre a retomada do acordo "e assim evitar que o mundo acabe enfrentando uma crise alimentar. Ele visitará Sochi em breve. Pensamos que, depois dessa visita, pode haver novidades", afirmou Celik.



Até o momento, as autoridades da Rússia e da Turquia não especificaram a data exata da visita.



Segundo a agência Bloomberg, o presidente turco poderia viajar a Moscou em 8 de setembro, antes da cúpula do G20.



A Rússia ameaça atacar qualquer embarcação da Ucrânia no Mar Negro desde meados de julho, quando o país se retirou do acordo que permitia a exportação de grãos ucranianos através dos portos localizados no sul.



A Ucrânia - um dos maiores exportadores de grãos e de óleo do mundo - tenta agora estabelecer novas vias para transportar seus grãos.



Kiev depende principalmente de rotas terrestres e de um porto fluvial raso, condição que limita severamente a quantidade de grãos que pode exportar.



A Turquia, que ajudou a selar o pacto entre os dois países em julho de 2022, tenta agora retomar o acordo inicial com o objetivo de utilizá-lo como alavanca para negociações de paz entre os dois países.



O ministro das Relações Exteriores turco, Hakan Fidan, disse em visita a Kiev na sexta-feira que não via "nenhuma solução alternativa" ao acordo inicial.



Fidan planeja viajar a Moscou nos próximos dias para organizar o encontro entre Putin e Erdogan.