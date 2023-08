Roberto Mancini é o novo técnico da seleção da Arábia Saudita

436

Roberto Mancini, que em meados de agosto pediu demissão da seleção da Itália, é o técnico da Arábia Saudita, anunciou a Federação Saudita de Futebol neste domingo (27).



Mancini, de 58 anos, assinou um contrato de quatro anos quatro anos e chega para substituir o francês Hervé Renard, que deixou a equipe após a Copa do Mundo de 2022 para assumir a seleção feminina da França.



Mancini tinha afirmado que sua demissão da 'Azzurra' não tinha relação com uma eventual oferta saudita, e justificou sua saída com as últimas decisões do presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC), Gabriele Gravina, sobre a composição de sua comissão técnica.



Sob seu comando, a Itália conquistou a Eurocopa em 2021, mas não conseguiu se classificar para o Mundial do Catar no ano passado.



Além disso, a equipe não começou bem as eliminatórias para a Euro 2024, com uma derrota em casa para a Inglaterra por 2 a 1.



Para o lugar de Mancini, a FIGC nomeou Luciano Spalletti, de 64 anos, que deixou o Napoli após a conquista do 'Scudetto' na temporada passada.