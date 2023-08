Roma contrata iraniano Azmoun e negocia chegada de Lukaku

436

A Roma anunciou neste sábado (26) a chegada do atacante iraniano Sardar Azmoun e, segundo a imprensa italiana, negocia a contratação do belga Romelu Lukaku.



Azmoun, de 28 anos, chega ao clube vindo do Bayer Leverkusen por empréstimo com opção de compra obrigatória, explicou a Roma.



O atacante estava desde janeiro de 2022 no Leverkusen, mas depois de seis meses promissores, não conseguiu se firmar na equipe, que deixa com um saldo de sete gols marcados em 53 jogos entre todas as competições.



Além de Azmoun, um reforço de peso pode chegar para o ataque da Roma, que empatou em 2 a 2 com a Salernitana no primeiro jogo do Campeonato Italiano.



O proprietário do clube, o americano Dan Friedkin, está atualmente em Londres para negociar com o Chelsea o empréstimo de Lukaku, segundo o jornal italiano Gazzetta dello Sport.



As negociações giram em torno da porcentagem do salário do jogador que a Roma terá que pagar.



Lukaku, que conversou com o técnico José Mourinho por telefone, não está nos planos de Mauricio Pochetino, novo comandante dos 'Blues'.



O atacante, contratado pelo clube inglês em 2021, jogou a temporada passada pela Inter de Milão por empréstimo.