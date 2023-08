'Cerca de 2.000' peças roubadas do Museu Britânico, algumas já recuperadas, segundo seu presidente

436

"Cerca de 2.000" peças de arte foram roubadas do Museu Britânico, embora algumas já tenham sido devolvidas, disse neste sábado (26) o presidente da prestigiada instituição cultural, um dia depois da renúncia do seu diretor.



No cargo desde 2016, Hartwig Fischer anunciou sua renúncia na sexta-feira com efeito imediato, após a revelação de uma série de roubos das coleções do museu ao longo dos anos.



Em declarações à rádio BBC, o presidente do museu, o ex-ministro conservador George Osborne, disse neste sábado que não sabia o número exato de itens levados, mas deu "uma estimativa de cerca de 2.000".



Embora "seja um número muito provisório", acrescentou.



Entre os itens desaparecidos, pequenas peças não expostas da reserva do museu e algumas não catalogadas, incluem joias de ouro, pedras semipreciosas e cristais de coleções que vão do século XV a.C. ao século XIX d.C.



Osborne também disse que o museu começou a "recuperar alguns dos itens roubados, o que é um vislumbre de esperança".



Fundado em 1753, o museu é mundialmente conhecido por incluir nas suas coleções peças como a Pedra de Roseta (fragmento de uma estela egípcia que permitiu a decifração de hieróglifos no início do século XIX) e os Mármores do Parthenon.



Em meados de agosto, o museu anunciou que havia demitido um de seus funcionários, supostamente responsável pelos furtos, e denunciou objetos "roubados ou danificados". A polícia de Londres disse na quinta-feira que um homem foi interrogado, mas nenhuma prisão foi feita até agora.



O museu "deve acelerar o processo que já está em curso para estabelecer um inventário completo", afirmou o presidente da instituição.



A notícia dos roubos "prejudicou a reputação do Museu Britânico", lamentou Osborne. "Acreditamos que temos sido vítimas de roubo há muito tempo e, francamente, mais poderia ter sido feito para evitá-lo", disse ele.