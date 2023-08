Atacante argentino Joaquín Correa faz exames antes de assinar com Olympique de Marselha

436

O atacante argentino Joaquín Correa, da Inter de Milão, chegou nesta sexta-feira (25) a Marselha, onde deverá assinar com o Olympique assim que passar no exame médico.



Vários meios de comunicação divulgaram fotos da chegada de Correa ao aeroporto de Marselha-Provença e ele deverá passar pelos exames ainda nesta sexta, antes de assinar o contrato com o OM.



Correa, de 29 anos, será emprestado por uma temporada ao clube francês, que terá opção de compra estimada em cerca de 10 milhões de euros (R$ 52,6 milhões pela cotação atual).



Segundo uma fonte interna do clube, o argentino foi escolhido por sua capacidade de jogar na ponta-esquerda ou de ocupar uma das duas posições de ataque no sistema 4-2-2 do técnico espanhol Marcelino.



Correa, que jogou pela seleção da Argentina em 19 ocasiões, deixa a Inter de Milão depois de dois anos sem brilho, em que ficou no banco de reservas na maior parte do tempo. Antes disso, o argentino fez três boas temporadas na Lazio.