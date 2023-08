Os problemas judiciais de Donald Trump

436

O ex-presidente americano Donald Trump foi detido por alguns minutos na quinta-feira (24) em Atlanta antes de ser liberado após o pagamento de fiança, desta vez por tentativa de alterar o resultado da eleição presidencial de 2020 na Geórgia, um estado crucial.



Confira os principais processos judiciais enfrentados pelo republicano, acusado em quatro casos diferentes:



- Eleições na Geórgia -



Trump foi acusado em 14 de agosto pela Justiça do estado da Geórgia ao lado de outras 18 pessoas por suspeita de tentativa de alterar o resultado das eleições de 2020 neste estado-chave, vencidas pelo atual presidente, o democrata Joe Biden.



A procuradora que comanda o caso recorreu a uma lei em vigor neste estado sobre o crime organizado, que costuma ser utilizada contra quadrilhas e que prevê penas de cinco a 20 anos de prisão.



Apesar da derrota nas urnas na Geórgia em 2020, "Trump e os outros réus se negaram a reconhecer que ele perdeu e, com conhecimento de causa e deliberadamente, participaram de uma conspiração para mudar ilegalmente o resultado das eleições a seu favor", afirma a acusação formal.



O bilionário enfrenta um total de 13 acusações, incluindo tentativa de fraude eleitoral.



- Ataque ao Capitólio -



Trump também foi acusado pelas autoridades federais em 1º de agosto por "conspiração" contra o Estado americano, obstrução do devido processo legal e violação dos direitos eleitorais, em relação aos fatos que ocorreram após as eleições presidenciais de 2020 e que culminaram no ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021.



"O acusado estava determinado a permanecer no poder", afirma a acusação, ao considerar que Trump fez afirmações "falsas" sobre as eleições.



Estas são as acusações mais graves contra o ex-presidente.



- Arquivos da Casa Branca -



O republicano, de 77 anos, foi acusado em junho e julho pela justiça federal no âmbito de outra investigação, desta vez por gestão indevida de documentos confidenciais, algo inédito para um ex-presidente dos Estados Unidos.



Ele compareceu em meados de junho a um tribunal federal de Miami, onde se declarou inocente das 37 acusações apresentadas contra ele. No fim de julho recebeu mais acusações. Trump nega todas.



Neste caso, o ex-presidente é acusado de colocar em perigo a segurança dos Estados Unidos por manter em sua mansão da Flórida documentos secretos após deixar a Casa Branca, em janeiro de 2021.



Uma lei de 1978 exige que todos os presidentes dos Estados Unidos enviem os e-mails, cartas e outros documentos de trabalho para os Arquivos Nacionais.



O processo judicial está previsto para maio de 2024, durante o período de primárias do Partido Republicano.



- O caso Stormy Daniels -



Trump foi indiciado em março pela justiça do estado de Nova York por "orquestrar" pagamentos para silenciar três pessoas, cujas revelações poderiam tê-lo prejudicado na corrida para a eleição presidencial de 2016, que o republicano acabou vencendo.



Ele é acusado de pagar US$ 130.000 à atriz pornô Stormy Daniels para manter silêncio sobre um suposto caso extraconjugal em 2006. Os pagamentos não são ilegais, mas o problema é que Trump registrou-os como "honorários jurídicos" nas contas de sua empresa, a Trump Organization.



O ex-presidente, que compareceu a um tribunal de Nova York em 4 de abril, se declarou inocente. O julgamento não tem data programada.



- Condenações em Nova York -



Trump também foi condenado em maio por um tribunal civil de Nova York a pagar 5 milhões de dólares em danos e indenização à ex-jornalista E. Jean Carroll, após ser considerado culpado de agressão sexual em 1996.



Em janeiro, a Trump Organization foi condenada em Nova York a pagar multa de até 1,6 milhão de dólares por fraude fiscal e financeira. É um caso criminal para o grupo, mas outro processo civil aguarda por ele dentro de alguns meses.