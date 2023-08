Java por declara estado de emergência por incêndio em aterro sanitário

436

As autoridades da província indonésia de Java declararam estado de emergência por um incêndio que assola um aterro sanitário há vários dias, exalando uma fumaça espessa e pútrida, o que levou dois moradores a serem hospitalizados nesta sexta-feira (25).



As chamas se espalham desde terça-feira no lixão de Sarimukti, onde estão amontoados os resíduos da cidade de Bandung e de seus 2,5 milhões de habitantes.



Pelo menos 30 caminhões de bombeiros lutam em vão para conter o incêndio no terreno de 25 hectares, uma tarefa complicada pelas altas temperaturas e ventos fortes.



Em resposta ao desastre, na quinta-feira as autoridades declararam estado de emergência na área durante 21 dias, de acordo com o chefe da província de Java Ocidental, Hengky Kurniawan.



Pelo menos 67 residentes locais desenvolveram infecções respiratórias leves como resultado dos gases tóxicos, e dois deles foram hospitalizados, disse uma clínica local nesta sexta-feira.



Os alunos de uma escola primária localizada a 6 km do incêndio foram orientados a ficar em casa, disse o diretor do estabelecimento.



As principais cidades da província de Java, a ilha mais populosa do arquipélago indonésio, não têm infraestruturas modernas necessárias para o tratamento de resíduos.