Rússia diz ter derrubado 42 drones ucranianos na Crimeia

436

A Rússia anunciou, nesta sexta-feira (25, noite de quinta em Brasília), ter abatido 42 drones ucranianos na Crimeia, em um ataque de uma escala incomum na península anexada por Moscou em 2014.



"Nove drones foram destruídos após dispararem sobre o território da República da Crimeia. Trinta e três drones foram neutralizados por meios de guerra eletrônica e caíram sem atingir seu alvo", informou o Ministério da Defesa russo no Telegram.



O comunicado não forneceu informações sobre possíveis danos ou vítimas após a destruição desses aparatos.



O governador nomeado por Moscou em Sebastopol, Mikhail Razvozhayev, havia afirmado anteriormente que vários drones haviam sido destruídos "na área do cabo Quersoneso", a cerca de 10 km desta cidade que abriga a frota russa no Mar Negro.



A Ucrânia anunciou nesta quinta-feira que realizou uma operação terrestre especial nesta península, onde suas tropas hasteariam uma bandeira nacional em comemoração ao Dia da Independência do país.



Na quarta-feira, seus serviços de inteligência militar reivindicaram a destruição de um sistema de mísseis terra-ar russo na Crimeia.