Donald Trump se entrega à Justiça, paga fiança de R$ 1 milhão e é liberado

Ex-presidente se entregou à Justiça em um presídio na Geórgia, por volta das 20h30 desta quinta-feira (24/8) (foto: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)



O ex-presidente dos EUA Donald Trump se entregou à Justiça em um presídio na Geórgia, por volta das 20h30 desta quinta-feira (24/8) (horário de Brasília), mas pagou fiança de US$ 200 mil (cerca de R$ 1 milhão) e deixou o local 20 minutos depois.Investigado por supostas fraudes eleitorais nas eleições presidenciais de 2020, Trump foi fichado, fez a foto habitual de réu e também teve suas impressões digitais tiradas. O xerife do condado de Fulton, Pat Labat, informou que todos os 19 réus no caso de tentativa de subversão eleitoral passarão pelo mesmo processo.





Leia também: Ausência de Trump rouba a cena em debate republicano tenso Depois da derrota para Joe Biden, Trump tentou alterar e reverter o resultado em estados onde havia perdido. As eleições são indiretas nos EUA, ou seja, os eleitores votam em delegados que representam cada estado em um colégio eleitoral. São esses delegados que escolhem o novo presidente.



Cada estado tem número específico de delegados e regras próprias para definir quem serão os delegados. Na Geórgia, a regra é que todos os delegados serão do candidato à presidência que tiver mais votos, mesmo se for por uma pequena maioria.



Foi isso o que acontecem em 2020: Biden ganhou por pouco de Trump no estado, por isso, esse foi um dos estados onde Trump e seus aliados se concentraram para tentar reverter os resultados.





Trump é réu também em quatro casos. Dois processos são na Justiça federal dos EUA. Em junho, o republicano foi acusado de guardar intencionalmente documentos secretos do Departamento de Defesa sem que ele tivesse autorização para isso.



Em agosto, virou réu por tentar reverter de forma ilegal as eleições presidenciais de 2020, que foram vencidas por seu opositor, o democrata Joe Biden.



Trump também é acusado na Justiça do estado de Nova York: em março de 2023, foi acusado formalmente por não ter declarado o pagamento de US$ 130 mil para que Stormy Daniels, uma atriz pornô, ficasse em silêncio sobre um suposto relacionamento extraconjugal que os dois tiveram. E existe o processo na Justiça do estado da Georgia. Em agosto, ele foi acusado por ter tentado mudar os resultados especificamente do estado.