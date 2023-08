436

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi formalmente detido nesta quinta-feira (24) por associação criminosa e conspiração no estado da Geórgia, em sua quarta acusação criminal enquanto busca a reeleição para a Casa Branca.



O líder republicano, de 77 anos, foi fichado na prisão do condado de Fulton, em Atlanta, que estava cercada por um forte perímetro de segurança enquanto multidões de jornalistas e dezenas de seguidores se dirigiam ao local.



Espera-se que ele seja libertado após ser fichado e pagar uma fiança de US$ 200.000 (R$ 974 mil, na cotação atual).