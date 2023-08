Colômbia concede nacionalidade a escritor da Nicarágua

436

A Colômbia concedeu, nesta quinta-feira (24), a nacionalidade ao escritor Sergio Ramírez, símbolo dos mais de 300 opositores nicaraguenses que foram destituídos de sua cidadania pelo regime de Daniel Ortega, informou a chancelaria colombiana.



O ato aconteceu na embaixada da Colômbia em Madri, onde Ramírez reside desde 2021, e foi presidido pelo ministro das Relações Exteriores Álvaro Leyva Durán.



Ramírez foi um dos mais de 300 opositores de quem o governo de Daniel Ortega retirou a nacionalidade em fevereiro, ao declará-los "traidores da pátria". Além disso, deixou-os inabilitados a ocupar cargos públicos.



Dias depois, a Colômbia ofereceu a nacionalidade a Ramírez, que ganhou o Prêmio Cervantes em 2017. "Sergio Ramírez e Gertrudis Guerrero (sua mulher) são atores importantes na expressão da cultura latino-americana e uma amostra da luta pela liberdade e democracia no continente", destacou a chancelaria em seu site.



Exilado na Espanha, Ramírez afastou-se em 1995 da Frente Sandinista, liderada por Ortega, para formar um movimento dissidente com outros intelectuais e personalidades sandinistas.



Apesar de Ramírez ter lutado contra a ditadura dos Somoza (1937-1979), em uma revolução que levou os sandinistas ao poder, Ortega atacou-o e a outros críticos, especialmente depois dos protestos de 2018 contra o seu governo.



"O que nos tiraram com mão sinistra, a Colômbia nos devolve com mão generosa", declarou Ramírez ao receber a nacionalidade, segundo a chancelaria.