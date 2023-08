Furacão Franklin deixa dois mortos e um desaparecido na República Dominicana

436

Duas pessoas morreram, uma está desaparecida e cerca de 700 casas foram atingidas pelo furacão Franklin, em sua passagem pela República Dominicana na quarta-feira (23), informaram autoridades do país nesta quinta-feira (24).



As vítimas foram um homem de 32 anos, que tentou atravessar um rio com uma moto, e um adolescente de 15 anos que brincava nas águas da cheia com alguns amigos. Os dois foram arrastados pela correnteza na província de San Cristóbal (sudoeste).



"Eles violaram todas as regras e protocolos. Devemos aprender com este tipo de situação para que a população entenda que quando os alertas são emitidos, é para preservar a sua vida", disse o diretor do Centro de Operações de Emergências, Juan Manuel Méndez, declarando que as mortes foram atos de "imprudência".



O homem desaparecido pulou em um rio em Santo Domingo. De acordo com Méndez, ele havia sido declarado morto na quarta-feira.



O furacão atingiu o país na manhã de quarta-feira.



As fortes chuvas, que haviam começado um dia antes, provocaram inundações em ruas e rodovias, atingiram 678 casas e obrigaram as autoridades a mobilizar 3.390 pessoas, destacou Méndez.



Passada a tempestade, o governo da República Dominicana retirou o alerta vermelho que havia declarado em 25 das 32 províncias do país.