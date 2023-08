Morre Claude Ruiz Picasso, filho do renomado artista espanhol

436

Claude Ruiz Picasso, filho do pintor espanhol Pablo Picasso, morreu aos 76 anos na Suíça, informou à AFP, nesta quinta-feira (24), seu advogado, Jean-Jacques Neuer, sem dar mais detalhes.



Ruiz Picasso administrou entre 1989 e 2023 a "Succession Picasso", que gerencia os direitos ligados ao artista e sua obra. No mês passado, ele cedeu seu cargo à sua irmã, Paloma Picasso.



Pablo Picasso teve quatro filhos: Paul, o mais velho, nascido de sua relação com Olga Khokhlova e que morreu em 1975; Maya, filha de Marie-Thérèse Walter e falecida em 2022; e Claude e Paloma, fruto de seu relacionamento com Françoise Gilot.



A "Succession Picasso" tem o monopólio dos direitos autorais e de reprodução da obra do pintor, que faleceu em 1973, assim como dos direitos da personalidade, direitos morais e direitos de marca.



Ela emite certificados de autenticidade e combate as falsificações, tomando periodicamente medidas legais.