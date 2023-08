436

O degelo precoce na Antártica provocou um fracasso "catastrófico" da reprodução, em muitas colônias de pinguins-imperadores, onde todos os filhotes morreram afogados, ou de frio, alerta um relatório científico divulgado nesta quinta-feira (24).



Em quatro das cinco colônias desses palmípedes na região do mar de Bellingshausen, ao oeste do continente antártico, foi registrada uma taxa de mortandade de 100% das crias, disseram à AFP os autores do estudo, realizado pelo British Antarctic Survey.