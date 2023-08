Botafogo empata em casa com Defensa y Justicia na ida das quartas da Sul-Americana

436

O Botafogo ficou no empate em 1 a 1 com o argentino Defensa y Justicia nesta quarta-feira (23), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, resultado que deixou em aberto a classificação para as semifinais da Copa Sul-Americana.



Uma cabeçada de Gabriel Pires no início do segundo tempo (56') colocou o Botafogo na frente, mas a insistência da equipe argentina acabou sendo recompensada aos 77 minutos de jogo. Nicolás Tripichio, que havia entrado pouco antes, marcou o gol de empate aproveitando uma falha do goleiro Gatito Fernández, seguido por um desvio no zagueiro Victor Cuesta, que não conseguiu afastar a bola da área.



Apesar da importância do duelo, o Botafogo entrou em campo com um time cheio de reservas, como vem fazendo na Copa Sul-Americana deste ano, com apenas dois titulares, Cuesta e o meia Tchê Tchê.



Com o resultado, os dois times disputarão a vaga nas semifinais na próxima quarta-feira (30), no estádio Florencio Sola do Banfield, já que o estádio do Defensa y Justicia, o Tito Tomaghello, não tem a capacidade mínima exigida pela Conmebol para esta fase do torneio.



--- Ficha técnica



Copa Sul-Americana 2023 - Quartas de final - Ida



Local: Estádio Nilton Santos (Rio de Janeiro)



Árbitro: Gery Vargas (BOL)



Gols:



Botafogo: Gabriel (56')



Defensa y Justicia: Tripichio (78')



Cartões amarelos:



Botafogo: Gabriel (29'), Tchê Tchê (43'), JP Galvão (51'), Cuesta (90+3')



Defensa y Justicia: Malatini (22')



Escalações:



Botafogo: Roberto Fernández - JP Galvão (Marlon Freitas 85'), Philipe Sampaio, Víctor Cuesta (cap.), Hugo - João Victor (Luis Henrique 46'), Danilo, Tchê Tchê, Lucas Fernandes (Janderson 85'), Gabriel (Junior Santos 65') - Matheus Nascimento (Diego Costa 46'). Técnico: Bruno Lage.



Defensa y Justicia: Enrique Bologna - Agustin Sant Ana, Julian Malatini, Tomas Cardona (cap.), Alexis Soto - Julian Aleja Lopez, Kevin Facundo Gutiérrez, David Matias Barbona (Lucas Pratto 83') - Santiago Solari (Nicolas Tripichio 70'), Nicolas Roberto Nicolás Fernández (Rodrigo Bogarín 83'), Gastón Togni (Dario Cáceres 90+2'). Técnico: Julio Vaccari.