Wall Street fecha em alta e Nvidia dispara

A Bolsa de Valores de Nova York fechou no azul nesta quarta-feira (23), impulsionada por uma queda nas taxas dos títulos do Tesouro e antes da divulgação dos resultados do gigante de microchips Nvidia, que disparou nas negociações após o horário de fechamento.



O índice tecnológico Nasdaq liderou com um salto de 1,59%, a 13.721,03 pontos, enquanto o Dow Jones ganhou 0,54%, a 34.472,98, e o S&P; 500 subiu 1,10%, a 4.436,01.



A Nvidia, que anunciaria seus resultados após o fechamento, subiu 3,17% durante o dia. A fabricante de placas gráficas e microchips destinados à inteligência artificial (IA) disparou após publicar resultados muito acima das expectativas, tanto suas quanto de Wall Street.



A empresa dobrou sua receita no segundo trimestre em comparação com o mesmo período do ano anterior, chegando a 13,5 bilhões de dólares (66 bilhões de dólares, na cotação atual), com lucro líquido de US$ 6,2 bilhões (R$ 30 bilhões), 843% mais que no mesmo período de 2022.



Suas ações, após o encerramento do mercado de ações nesta quarta-feira, subiram 8%. Desde o início do ano, aumentaram 200%.



O grupo californiano entrou em 2023 no seleto grupo de empresas avaliadas em mais de um trilhão de dólares, ao lado de Apple, Microsoft, Amazon e Alphabet.



Para Jose Torres, da Interactive Brokers, a Nvidia tem o potencial de "reforçar o otimismo no setor de inteligência artificial e dar sustentação ao mercado".



"A sólida performance do S&P; 500 este ano foi impulsionada pelas promessas da IA", apontou Jack Ablin, da Cresset Capital.



Uma brusca queda nas taxas dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos também favoreceu o retorno de capitais ao mercado de ações.



Os títulos de 10 anos estavam rendendo 4,19% às 20h30 GMT (17h30 de Brasília), após terem atingido 4,32% na terça-feira, próximo das máximas em 16 anos alcançadas desde a semana anterior.