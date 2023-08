436

Um gol no último minuto do norueguês Fredrik Midtsjo deu a vitória fora de casa ao Galatasaray sobre o Molde por 3 a 2 nesta quarta-feira (23), no jogo de ida do playoff que leva à fase de grupos da Liga dos Campeões.



Antes do gol de Midtsjo, o português Sergio Oliveira e o argentino Mauro Icardi também tinham marcado para o time de Istambul.



Em outro duelo desta quarta, o Panathinaikos se manteve vivo para o jogo de volta apesar da derrota por 2 a 1 para o Braga, em Portugal.



Por sua vez, Maccabi Haifa e Young Boys empataram sem gols em Israel.



Os três confrontos terão seus jogos de volta na próxima terça-feira (30).