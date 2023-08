436

O meio-campista Jamal Musiala, do Bayern de Munique, sofreu um estiramento muscular na coxa esquerda durante um treino da equipe, anunciou o clube nesta quarta-feira (23).



O Bayern não informou o período de recuperação do jogador, mas segundo a imprensa alemã ele pode ficar afastado por várias semanas e perder os jogos contra Augsburg e Borussia Moenchengladbach, pela Bundesliga, além dos amistosos da seleção da Alemanha contra Japão e França.



Apesar de jovem (20 anos), Musiala é um dos jogadores mais importantes do Bayern e da 'Mannschaft'. Na temporada passada, ele marcou 12 gols e deu 13 assistências em 33 jogos no Campeonato Alemão.