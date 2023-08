Governo da Espanha pede 'relatório urgente e transparente' à Federação de Futebol

436

O Governo da Espanha pediu nesta quarta-feira (23) transparência e ações urgentes da Federação de Futebol do país (RFEF) a respeito de seu presidente, Luis Rubiales, sobre o beijo na jogadora Jenni Hermoso na Copa do Mundo feminina.



Rubiales, de 46 anos, foi duramente criticado por seu comportamento após a final do Mundial, em que a Espanha derrotou a Inglaterra por 1 a 0, no último domingo.



Inicialmente, o dirigente ignorou as críticas, mas depois publicou um pedido de desculpas, que foi considerado "insuficiente".



A RFEF convocou na terça-feira uma assembleia urgente para a próxima sexta e iniciou uma investigação interna sobre o episódio, em meio a uma crescente pressão para que medidas sejam tomadas contra Rubiales.



O secretário de Estado para o Esporte e presidente do Conselho Superior de Esportes (CSD), Víctor Francos, se mostrou disposto a agir caso a RFEF não o faça: recorrer ao Tribunal Administrativo do Esporte (TAD).



"Imagino que o que as pessoas responsáveis farão será conversar com as duas partes envolvidas e emitir um relatório", declarou Francos à rádio Cadena SER sobre a investigação interna da RFEF.



- "Transparente e urgente" -



"Transmiti pessoalmente à Federação que esse relatório tem que ser transparente e urgente, porque se não for, nós seremos obrigados a tomar as medidas adicionais cabíveis", acrescentou.



Na terça-feira, o chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, considerou "inaceitável" a ação de Rubiales e que seu pedido de desculpas foi "insuficiente", exigindo que o dirigente "continue dando passos", o que parece um pedido velado para que renuncie à presidência da RFEF.



"O Governo disse o que disse: é um ato inaceitável, mais diligências e usaremos os instrumentos para comprovar a transparência do processo e a resolução correspondente se chegar seu momento", acrescentou Francos.



Rubiales foi criticado em todo o mundo e na Espanha, tanto pela sociedade como por personalidades da política e do esporte, incluindo o próprio futebol.



A atacante americana Megan Rapinoe, uma das melhores jogadoras do mundo, foi enfática em uma entrevista à revista The Atlantic na terça-feira.



"Em que tipo de mundo de cabeça para baixo estamos? No maior palco, onde você deveria estar comemorando, Jenni tem que ser atacada fisicamente por esse cara", disse Rapinoe.



"As federações esportivas estão submetidas à Lei do Esporte e o CSD deve atuar para que o machismo não fique impune", escreveu na rede social X (antigo Twitter) a ministra do Trabalho e número três do governo Sánchez, Yolanda Díaz.



Díaz anunciou que seu partido, o Somar, apresentou uma denúncia ao CSD por infração grave.



Além dessa denúncia, o presidente da Escola Nacional de Treinadores de Futebol (CENAFE), Miguel Galán, e o ex-árbitro Xavier Estrada Fernández também abriram processos no CSD.



X